С начала полномасштабного вторжения российские войска уничтожили 420 храмов Украинской православной церкви и убили 25 её священнослужителей.

Всего в Украине в результате российских атак повреждено или разрушено более 800 религиозных сооружений.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

По его словам, на временно оккупированных территориях россияне захватили более 1800 православных храмов и восемь епархий УПЦ.

Также Еленский напомнил о священнике Константине Максимове из Токмака, которого в России приговорили к 14 годам лишения свободы за отказ подчиняться патриарху Кириллу.

Источник: Укринформ.

Во время массированной российской атаки на Киев 22 октября повреждения получил Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП, расположенный в Печерском районе столицы.

В результате российской атаки на Киев вечером 27 сентября пострадал Крестовоздвиженский храм на Подоле. Здание храма, которому более 180 лет, получило повреждения. Внутри помещения лежат многочисленные обломки, а также разбитые иконы.

10 ноября около 9:00 российский дрон «Молния» попал в корпус №10 Свято-Успенской Святогорской лавры и повредил его кровлю.

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