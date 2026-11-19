На Южно-Слобожанском направлении операторы батальона беспилотных систем «Апекс» бригады «Форпост» поразили российский плавающий транспортер ПТС-2.

В ходе воздушной разведки пограничники обнаружили технику, которая двигалась по местности, после чего нанесли по ней удар с помощью FPV-дронов.

В результате атаки транспортер загорелся и получил критические повреждения.

ПТС-2 используется для переправы военных, вооружения и грузов через водные преграды.

Источник: батальон беспилотных систем «Апекс» бригады «Форпост».

Накануне экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию выполнили пилоты Воздушных сил ВСУ.

В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии.

Украинские военные 17 и 18 ноября нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень значительные повреждения.

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