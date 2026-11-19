Видео: Пограничники уничтожили российский плавучий транспортер ПТС-2
На Южно-Слобожанском направлении операторы батальона беспилотных систем «Апекс» бригады «Форпост» поразили российский плавающий транспортер ПТС-2.
В ходе воздушной разведки пограничники обнаружили технику, которая двигалась по местности, после чего нанесли по ней удар с помощью FPV-дронов.
В результате атаки транспортер загорелся и получил критические повреждения.
ПТС-2 используется для переправы военных, вооружения и грузов через водные преграды.
Источник: батальон беспилотных систем «Апекс» бригады «Форпост».
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