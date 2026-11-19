Na kierunku południowo-słobożańskim operatorzy batalionu systemów bezzałogowych „Apex” z brygady „Forpost” zniszczyli rosyjski pływający transporter PTS-2.

Podczas rozpoznania powietrznego straż graniczna wykryła pojazd poruszający się po terenie, po czym zadała mu cios za pomocą dronów FPV.

W wyniku ataku transporter zapalił się i doznał poważnych uszkodzeń.

PTS-2 służy do przewożenia żołnierzy, uzbrojenia i ładunków przez przeszkody wodne.

Źródło: batalion systemów bezzałogowych „Apex” brygady „Forpost”.

Dzień wcześniej załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu dnia 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy zadały serię skutecznych uderzeń na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej.

W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech wojskowych samolotów transportowych Federacji Rosyjskiej. Jeden z samolotów — Il-76 — doznał bardzo poważnych uszkodzeń.

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