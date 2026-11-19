Российские оккупационные силы продолжают попытки приблизиться к Орехову в Запорожской области, применяя тактику инфильтрации небольшими пехотными группами, однако несут потери ещё на подступах к городу. Орехов остаётся под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск «Юг» Анастасия Шевченко.

По её словам, оккупанты пытаются незаметно подойти как можно ближе к населённому пункту небольшими группами пехоты, но украинские подразделения своевременно выявляют их передвижения и наносят огневой удар. Враг не может ни приблизиться к городу, ни продолжить продвижение в этом направлении.

Анастасия Шевченко также сообщила, что с начала ноября 2026 года подразделения Группировки войск «Юг» уничтожили 4025 российских военнослужащих и 1857 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Источник: Укринформ.

За последние дни российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области. В частности, изменения зафиксировали вблизи населенных пунктов в Краматорском и Покровском районах.

На фронте за сутки произошло 205 боев, на Покровском направлении было уничтожено 80 оккупантов.

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