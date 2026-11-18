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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля та Костянтинівку. Водночас українські захисники утримують сильні позиції. Також глава держави зазначив, що визначено рішення щодо аграрного експорту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля, на Костянтинівку, але українські позиції сильні

"Сьогодні ж була хороша доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого. По ситуації на фронті – наші позиції сильні. І хоча росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля, на Костянтинівку, окупантів ми знищуємо", - повідомив Зеленський і подякував всім українським підрозділам за результати.

Крім того, Президент говорив сьогодні детально з військовими, з урядовцями по ситуації з експортом.

“Що стосується маршрутів у Чорному морі та через країни Європи. Були запити від українських аграріїв, від іншого нашого бізнесу. Разом із військовими та урядом визначили рішення, які допоможуть”, - повідомив Зеленський.

За його словами, "наш аграрний експорт – це стратегічне питання і для України, і для багатьох інших у світі, чия продовольча безпека повністю залежить від нашого українського аграрного виробництва".

"Я вдячний нашим військовим, нашим розвідкам, уряду за пропозиції. Ми будемо робити те, що необхідно Україні. Це мільярди доларів для бюджету України, це ресурс для аграріїв, щоб провести посівну наступного року", - резюмував Президент.

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