Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjskie wojska bardzo intensywnie próbują przeprowadzić ofensywę na Dobropillia i Kostiantynivkę. Jednocześnie ukraińscy obrońcy utrzymują silne pozycje. Ponadto głowa państwa zaznaczyła, że podjęto decyzję w sprawie eksportu produktów rolnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosjanie bardzo intensywnie próbują przeprowadzić ofensywę na Dobropillia i Kostiantynówkę, ale pozycje ukraińskie są silne

„Dzisiaj mieliśmy dobre sprawozdanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego. Jeśli chodzi o sytuację na froncie – nasze pozycje są silne. I choć Rosjanie bardzo intensywnie próbują przeprowadzać ofensywę na Dobropillia i Kostiantynówkę, niszczymy okupantów” – poinformował Zełenski i podziękował wszystkim ukraińskim oddziałom za osiągnięte wyniki.

Ponadto prezydent rozmawiał dziś szczegółowo z wojskowymi i przedstawicielami rządu na temat sytuacji związanej z eksportem.

„Jeśli chodzi o trasy transportowe na Morzu Czarnym oraz przez kraje Europy. Otrzymaliśmy zapytania od ukraińskich rolników oraz innych przedstawicieli naszego biznesu. Wspólnie z wojskiem i rządem ustaliliśmy rozwiązania, które pomogą” – poinformował Zełenski.

Według niego „nasz eksport rolny to kwestia strategiczna zarówno dla Ukrainy, jak i dla wielu innych krajów na świecie, których bezpieczeństwo żywnościowe w pełni zależy od naszej ukraińskiej produkcji rolnej”.

„Jestem wdzięczny naszym wojskowym, naszym służbom wywiadowczym oraz rządowi za propozycje. Będziemy robić to, co jest konieczne dla Ukrainy. To miliardy dolarów dla budżetu Ukrainy, to zasoby dla rolników, które pozwolą im przeprowadzić zasiewy w przyszłym roku” – podsumował prezydent.

DeepState zdementowało oświadczenia Putina dotyczące okupacji Kostiantynówki.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 148 starć: najostrzejsze walki miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Kostiantynówskim.

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