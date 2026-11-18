Rosyjski magnat energetyczny Jurij Szamara, który znalazł się w centrum skandalu szpiegowskiego w Wielkiej Brytanii, jest jednym ze sponsorów finansowych rosyjskiej agresji. Pod względem pełnionej roli przypomina on założyciela kanału telewizyjnego „Carsgrad” Konstantina Malofiejewa.

Autorzy publikacji zauważają, że o ile Malofiejew od 2014 roku otwarcie finansował siły proxy na Donbasie i promował koncepcje imperialne, o tyle Jurij Szamara działa jako bardziej ukryty „hybrydowy mecenas”.

Zamiast publicznych oświadczeń politycznych Szamara skupia się na potajemnych dostawach ropy i finansowaniu struktur Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jednak ostateczny efekt ich działalności jest podobny: struktury Malofiejewa działają na rzecz wsparcia medialnego i rekrutacji najemników, a biznes Szamary zaopatruje rosyjską infrastrukturę wojskową w paliwo i wykorzystuje Rosyjską Cerkiew Prawosławną do legalizacji kapitału oraz uzyskania immunitetu politycznego w Federacji Rosyjskiej.

Dla Ukrainy „sprawa Szamary” stanowi namacalny przykład powiązań między ropą, krwią i władzą kościelną w systemie Putina.

Wydanie podkreśla, że sponsorowanie Patriarchatu Moskiewskiego za pośrednictwem rodzinnego funduszu Szamary oznacza bezpośredni udział w wojnie humanitarnej przeciwko Ukrainie i daje Kijowowi mocne argumenty, by domagać się od zachodnich partnerów zamrożenia zagranicznych aktywów wszystkich rosyjskich „prawosławnych oligarchów”.

O tym mowa w śledztwie „Diloвой stolicy”, poświęconym temu, jak Kreml wykorzystuje religię i wielki biznes w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie.

Głowa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oświadczył, że zwycięzców w wojnach wyznacza Bóg.

Ponadto rosyjski patriarcha Cyryl zwrócił się z skargą na Ukrainę do wszystkich światowych przywódców religijnych i państwowych.

Wcześniej informowaliśmy również, że spośród przywódców kościelnych Ukraińcy największym zaufaniem darzą metropolitę Epifaniusza – wynika z sondażu

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