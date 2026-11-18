Российский энергетический магнат Юрий Шамара, оказавшийся в центре шпионского скандала в Великобритании, является одним из финансовых спонсоров российской агрессии. По своей роли он напоминает основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Авторы публикации отмечают, что если Малофеев с 2014 года открыто финансировал прокси-силы на Донбассе и продвигал имперские концепции, то Юрий Шамара действует как более скрытый «гибридный меценат».

Вместо публичных политических заявлений Шамара сосредотачивается на теневых поставках нефти и финансировании структур Русской православной церкви. Однако конечный результат их деятельности схож: структуры Малофеева работают на медийную поддержку и вербовку наемников, а бизнес Шамары обеспечивает российскую военную инфраструктуру топливом и использует РПЦ для легализации капиталов и получения политического иммунитета в РФ.

Для Украины «дело Шамары» является наглядным примером круговорота нефти, крови и церковной власти в путинской системе.

Издание подчеркивает, что спонсирование Московского патриархата через семейный фонд Шамары означает прямое участие в гуманитарной войне против Украины и дает Киеву весомые аргументы для того, чтобы добиваться от западных партнеров ареста зарубежных активов всех российских «православных олигархов».

Об этом говорится в расследовании «Деловой столицы», посвященном тому, как Кремль использует религию и крупный бизнес в гибридной войне против Украины.

Глава РПЦ заявил, что победителей в войнах определяет Бог.

Кроме того, российский патриарх Кирилл пожаловался на Украину всем религиозным и государственным деятелям мира.

Ранее мы также сообщали, что украинцы больше всего доверяют митрополиту Епифанию среди церковных лидеров – опрос

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