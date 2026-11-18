Во временно оккупированном Мариуполе жители исторических районов Гавань и Слободка остались без электричества и тепла. Речь идет о более чем 500 домохозяйствах.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, 12 ноября оккупационная администрация демонтировала кабель, обеспечивавший электроснабжение домов.

С 15 ноября люди остаются без коммунальных услуг.

Андрющенко считает, что таким образом оккупанты пытаются заставить местных жителей покинуть свои дома. Взамен им предлагают переселение в здание Гипромеза и обещают компенсационное жилье без четких гарантий его получения.

Источник: Петр Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на месте как минимум семи снесенных многоэтажек строят коммерческий жилой комплекс. Местные жители, которым обещали компенсационные квартиры за утраченное жилье, остались без крова, тогда как новую недвижимость, по данным городских властей, приобретают российские силовики и чиновники.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские силовые органы привлекают украинских школьников в кадетские классы Росгвардии и Следственного комитета РФ с целью их дальнейшей интеграции в оккупационную систему.

Российские войска расширяют военную базу на территории бывшей кондитерской фабрики Roshen и торгового центра в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Военный объект расположен среди гражданской застройки города.

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