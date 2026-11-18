В Киеве трое гражданских лиц пострадали в результате российской атаки — Кличко
В Киеве в течение дня 18 ноября в результате российских атак пострадали трое гражданских лиц.
«Трое пострадавших в столице в течение сегодняшнего дня. Одного раненого медики госпитализировали. Двум оказали помощь амбулаторно», – написал он в Telegram в среду.
Также Кличко сообщил о падении обломков БПЛА в Соломенском районе – на территории предприятия. По его словам, произошло возгорание грузовых автомобилей. Экстренные службы работают на месте.
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