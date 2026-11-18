В Соломенском районе столицы в результате атаки российских беспилотников 18 ноября обломки упали на территорию одного из предприятий.

По данным городских властей, из-за падения обломков на объекте загорелись грузовые автомобили. На месте происшествия в настоящее время работают все соответствующие экстренные службы.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Источник: Виталий Кличко в Telegram.

Ранее сообщалось, что вечером 18 ноября в Печерском районе Киева обломки российского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа. Однако позже КГГА это опровергла.

В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.

Российская атака на Киев: в четырёх районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.

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