Военнослужащие 33-й отдельной механизированной бригады спасли хищную птицу, которая попала в ловушку защитной сетки на прифронтовой территории.

Военные осторожно освободили птицу из сетки, которую устанавливают для защиты людей и транспорта от атак беспилотников, и выпустили её на волю.

В бригаде подчеркнули, что забота о родной земле предполагает не только защиту людей, но и сохранение природы.

Источник: 33-я отдельная механизированная бригада имени Дмитрия «Байды» Вишневецкого.

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