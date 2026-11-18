Российские военные атаковали объект Группы «Нафтогаз» в Полтавской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

Как он отметил в Facebook в среду, это продолжение системной кампании ударов по нефтегазовой инфраструктуре Украины, в ходе которой РФ практически ежедневно наносит удары по объектам добычи и распределения газа.

Федоренко отметил, что на этой неделе под систематическими ударами находились подразделения в Полтавской и Днепропетровской областях.

По его словам, сейчас на местах продолжается оценка масштабов разрушений и последствий атаки. Он обратил внимание, что эти работы затрудняются угрозой повторных ударов.

Российские беспилотники атаковали объект «Нафтогаза» в Полтавской области.

Ранее оккупанты нанесли удар реактивными дронами по объекту Нафтогаза в Днепропетровской области.

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