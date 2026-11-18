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Російські військові атакували об'єкт Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

Як він наголосив у Facebook у середу, це продовження системної кампанії ударів по нафтогазовій інфраструктурі України, під час якої РФ практично щодня б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу.

Федоренко зазначив, що цього тижня під систематичними ударами перебували підрозділи в Полтавській та Дніпропетровській областях.

За його словами, зараз на місцях триває оцінка масштабу руйнувань і наслідків атаки. Він звернув увагу, що ці роботи ускладнює загроза повторних ударів.

Російські безпілотники атакували об’єкт Нафтогазу на Полтавщині.

Раніше окупанти вдарили реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині.

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