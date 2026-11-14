Російські безпілотники атакували об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

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Удень 14 листопада російські дрони завдали удару по одному з об’єктів Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Унаслідок атаки виникла пожежа.

Про це виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні вдень росіяни атакували дронами один з об’єктів Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа», — зазначив Федоренко.

За його словами, у момент атаки персонал перебував в укритті.

На місці працюють усі необхідні служби. Збитки і масштаби руйнувань будуть визначені, щойно дозволить безпекова ситуація.

Федоренко підкреслив, що цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня.

Раніше окупанти вдарили реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині.

Також росіяни атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Харківщині.

Росіяни за три дні атакували енергетичну та нафтогазову інфраструктуру близько 60 разів.

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