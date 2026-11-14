Российские беспилотники атаковали объект «Нафтогаза» в Полтавской области
Днём 14 ноября российские дроны нанесли удар по одному из объектов Группы «Нафтогаз» в Полтавской области. В результате атаки возник пожар.
Об этом исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко сообщил в Facebook.
«Сегодня днём россияне атаковали дронами один из объектов Группы «Нафтогаз» в Полтавской области. В результате удара возник масштабный пожар», — отметил Федоренко.
По его словам, в момент атаки персонал находился в укрытии.
На месте работают все необходимые службы. Ущерб и масштабы разрушений будут определены, как только позволит обстановка с безопасностью.
Федоренко подчеркнул, что на этой неделе атаки на инфраструктуру «Нафтогаза» происходят практически ежедневно.
Ранее оккупанты нанесли удар реактивными дронами по объекту «Нафтогаза» в Днепропетровской области.
Также россияне атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» в Харьковской области.
За три дня россияне атаковали энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру около 60 раз.