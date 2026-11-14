Российские беспилотники атаковали объект «Нафтогаза» в Полтавской области

Днём 14 ноября российские дроны нанесли удар по одному из объектов Группы «Нафтогаз» в Полтавской области. В результате атаки возник пожар.

Об этом исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко сообщил в Facebook.

«Сегодня днём россияне атаковали дронами один из объектов Группы «Нафтогаз» в Полтавской области. В результате удара возник масштабный пожар», — отметил Федоренко.

По его словам, в момент атаки персонал находился в укрытии.

На месте работают все необходимые службы. Ущерб и масштабы разрушений будут определены, как только позволит обстановка с безопасностью.

Федоренко подчеркнул, что на этой неделе атаки на инфраструктуру «Нафтогаза» происходят практически ежедневно.

Ранее оккупанты нанесли удар реактивными дронами по объекту «Нафтогаза» в Днепропетровской области.

Также россияне атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» в Харьковской области.

За три дня россияне атаковали энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру около 60 раз.

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