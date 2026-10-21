Росіяни за три дні атакували енергетичну та нафтогазову інфраструктуру близько 60 разів

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Упродовж трьох днів російські війська здійснили близько 60 атак на об’єкти енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

За його словами, "у фокусі - ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій за трьома ключовими напрямками". А саме:

електроенергетичні системи. Керівником робіт уряд призначив першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля;

тепло- й водопостачання, інженерно-транспортна інфраструктура. Керівник робіт — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник;

електронні комунікації. Керівник робіт — міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

Будуть створені відповідні робочі групи для подальшої координації, поінформував Шмигаль.

Стосовно відновлення віцепрем'єр-міністр зазначив, що "аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Бригади працюють у посиленому режимі. Роботи ускладнює безпекова ситуація".

Шмигаль подякував енергетикам за стійкість і високий професіоналізм.

Він підкреслив, що "інтенсивність російських атак суттєво зросла. Починаючи з 19 жовтня, ворог завдав близько 60 цілеспрямованих ударів, що спричинили пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури, зокрема у Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях".

Також, поінформував Шмигаль, "були заслухані доповіді про стан київського енерговузла. Внаслідок російських атак зафіксовано значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Спільно з НЕК «"Укренерго" та операторами систем розподілу опрацьовано комплекс заходів для підвищення стійкості енергосистеми та мінімізації наслідків російських ударів".

Окремо, зауважив віцепрем'єр, "розглянули ситуацію на столичних ТЕЦ. Керівники станцій доповіли про наслідки російських ударів та перебіг відновлювальних робіт.

Скоординували необхідні потреби в обладнанні".

Шмигаль поставив завдання якнайшвидше забезпечити розподіл обладнання з хабів Міністерства енергетики.

Він поінформував, що "будівництво захисних споруд на ключових об’єктах триває. Узгодили додаткові заходи із захисту енергооб’єктів та їх фінансування".

Стосовно розвитку розподіленої генерації в Києві та Київській області Шмигаль повідомив, що "доручив прискорити виконання робіт у найкоротші терміни, оскільки наявного обсягу введеної генерації недостатньо для забезпечення енергетичної стійкості столичного енерговузла".

"Продовжуємо координувати зусилля, аби оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру й надалі посилювати стійкість української енергосистеми", - заявив Шмигаль.

Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці за підсумками засідання оновленого штабу.

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