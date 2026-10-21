У Росії за день розбилися два винищувачі Су-30
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У Росії вдруге за день зазнав аварії винищувач Су-30.
За попередніми повідомленнями російських воєнних блогерів, екіпаж літака загинув.
Обставини аварії та її причини наразі не уточнюються.
У Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми.
До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.
Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.