У Росії за день розбилися два винищувачі Су-30

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У Росії вдруге за день зазнав аварії винищувач Су-30.

За попередніми повідомленнями російських воєнних блогерів, екіпаж літака загинув.

Обставини аварії та її причини наразі не уточнюються.

У Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.

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