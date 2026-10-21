В России за день разбились два истребителя Су-30

В России во второй раз за день потерпел крушение истребитель Су-30.

По предварительным сообщениям российских военных блогеров, экипаж самолета погиб.

Обстоятельства аварии и ее причины пока не уточняются.

В Калининградской области России потерпел крушение истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы.

До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Также в Воронежской области России разбился военный вертолёт Ми-8.

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