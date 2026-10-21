В России за день разбились два истребителя Су-30
В России во второй раз за день потерпел крушение истребитель Су-30.
По предварительным сообщениям российских военных блогеров, экипаж самолета погиб.
Обстоятельства аварии и ее причины пока не уточняются.
В Калининградской области России потерпел крушение истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы.
До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.
Также в Воронежской области России разбился военный вертолёт Ми-8.