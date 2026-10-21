W Rosji w ciągu jednego dnia rozbiły się dwa myśliwce Su-30

W Rosji po raz drugi tego dnia rozbił się myśliwiec Su-30.

Według wstępnych doniesień rosyjskich blogerów wojskowych załoga samolotu zginęła.

Okoliczności wypadku i jego przyczyny nie są na razie znane.

W obwodzie kaliningradzkim w Rosji rozbił się myśliwiec Su-30SM. Obaj piloci katapultowali się, ale odnieśli obrażenia.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

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