В ночь на 25 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате обстрела объект получил серьезные повреждения, а выработка электроэнергии была остановлена.

Как отмечается, в ходе российской атаки было существенно повреждено оборудование теплоэлектростанции, которая в настоящее время прекратила выработку электроэнергии.

«Только за ноябрь это уже третья массированная атака на станции компании», — уточнили в ДТЭК.

Об этом сообщил пресс-центр ДТЭК.

Днем 25 ноября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригороду. Под ударом оказались гражданская и энергетическая инфраструктура, две женщины получили ранения, часть города осталась без электроэнергии.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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