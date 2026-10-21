В течение трёх дней российские войска совершили около 60 атак на объекты энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

По его словам, «в центре внимания — ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций по трем ключевым направлениям». А именно:

электроэнергетические системы. Руководителем работ правительство назначило первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля;

тепло- и водоснабжение, инженерно-транспортная инфраструктура. Руководитель работ — министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник;

электронные коммуникации. Руководитель работ — министр цифровой трансформации Оксана Ферчук.

Будут созданы соответствующие рабочие группы для дальнейшей координации, сообщил Шмыгаль.

Что касается восстановления, вице-премьер-министр отметил, что «аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Бригады работают в усиленном режиме. Работы затрудняются ситуацией с безопасностью».

Шмыгаль поблагодарил энергетиков за стойкость и высокий профессионализм.

Он подчеркнул, что «интенсивность российских атак существенно возросла. Начиная с 19 октября, враг нанёс около 60 целенаправленных ударов, которые привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, в частности в Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой областях».

Кроме того, сообщил Шмыгаль, «были заслушаны доклады о состоянии киевского энергоузла. В результате российских атак зафиксированы значительные повреждения энергетической инфраструктуры. Совместно с НЭК «Укрэнерго» и операторами систем распределения разработан комплекс мер по повышению устойчивости энергосистемы и минимизации последствий российских ударов».

Кроме того, отметил вице-премьер, «рассмотрели ситуацию на столичных ТЭЦ. Руководители станций доложили о последствиях российских ударов и ходе восстановительных работ.

Были скоординированы необходимые потребности в оборудовании».

Шмыгаль поставил задачу как можно быстрее обеспечить распределение оборудования из хабов Министерства энергетики.

Он сообщил, что «строительство защитных сооружений на ключевых объектах продолжается. Согласовали дополнительные меры по защите энергообъектов и их финансированию».

Что касается развития распределенной генерации в Киеве и Киевской области, Шмыгаль сообщил, что «поручил ускорить выполнение работ в кратчайшие сроки, поскольку имеющегося объема введенной генерации недостаточно для обеспечения энергетической устойчивости столичного энергоузла».

«Продолжаем координировать усилия, чтобы оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру и в дальнейшем укреплять устойчивость украинской энергосистемы», — заявил Шмыгаль.

Об этом первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил в Facebook по итогам заседания обновленного штаба.

В России за день разбились два истребителя Су-30.

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До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

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