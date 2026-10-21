W ciągu trzech dni rosyjskie wojska przeprowadziły około 60 ataków na obiekty infrastruktury energetycznej oraz naftowo-gazowej.

Według niego „głównym celem jest likwidacja skutków sytuacji nadzwyczajnych w trzech kluczowych obszarach”. A mianowicie:

systemy elektroenergetyczne. Rząd powołał na kierownika prac pierwszego wicepremiera – ministra energii Denisa Szmygala;

zaopatrzenie w ciepło i wodę oraz infrastruktura inżynieryjno-transportowa. Kierownikiem prac jest minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk;

komunikacja elektroniczna. Kierownikiem prac jest minister ds. transformacji cyfrowej Oksana Ferczuk.

Jak poinformował Szmygal, utworzone zostaną odpowiednie grupy robocze w celu dalszej koordynacji działań.

Jeśli chodzi o odbudowę, wicepremier zaznaczył, że „prace awaryjno-naprawcze trwają wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Brygady pracują w trybie wzmożonym. Prace utrudnia sytuacja bezpieczeństwa”.

Szmygal podziękował pracownikom sektora energetycznego za wytrwałość i wysoki profesjonalizm.

Podkreślił, że „intensywność rosyjskich ataków znacznie wzrosła. Od 19 października wróg zadał około 60 celowych uderzeń, które spowodowały uszkodzenia infrastruktury energetycznej oraz naftowo-gazowej, w szczególności w obwodach rówieńskim, wołyńskim, chmielnickim i winnickim”.

Ponadto, jak poinformował Szmygal, „wysłuchano sprawozdań dotyczących stanu węzła energetycznego w Kijowie. W wyniku rosyjskich ataków odnotowano znaczne uszkodzenia infrastruktury energetycznej. We współpracy z NEC „Ukrenergo” oraz operatorami systemów dystrybucyjnych opracowano kompleks działań mających na celu zwiększenie odporności systemu energetycznego oraz zminimalizowanie skutków rosyjskich ataków”.

Osobno, jak zauważył wicepremier, „rozpatrzono sytuację w stołecznych elektrociepłowniach. Kierownicy elektrowni złożyli sprawozdania na temat skutków rosyjskich ataków oraz przebiegu prac naprawczych.

Skoordynowano niezbędne zapotrzebowanie na sprzęt”.

Szmygal postawił zadanie jak najszybszego zapewnienia dystrybucji sprzętu z centrów dystrybucyjnych Ministerstwa Energii.

Poinformował, że „trwa budowa obiektów ochronnych w kluczowych lokalizacjach. Uzgodniono dodatkowe środki ochrony obiektów energetycznych oraz ich finansowanie”.

Jeśli chodzi o rozwój generacji rozproszonej w Kijowie i obwodzie kijowskim, Szmygal poinformował, że „polecił przyspieszyć realizację prac w jak najkrótszym terminie, ponieważ obecna moc zainstalowanej generacji jest niewystarczająca do zapewnienia stabilności energetycznej stołecznego węzła energetycznego”.

„Kontynuujemy koordynację działań, aby operacyjnie odbudowywać uszkodzoną infrastrukturę i dalej wzmacniać odporność ukraińskiego systemu energetycznego” – oświadczył Szmygal.

Informację tę pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal podał na Facebooku po zakończeniu posiedzenia odnowionego sztabu.

W Rosji w ciągu jednego dnia rozbiły się dwa myśliwce Su-30.

W obwodzie kaliningradzkim w Rosji rozbił się myśliwiec Su-30SM. Obaj piloci katapultowali się, ale odnieśli obrażenia.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

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