三天内，俄军对能源及油气基础设施发动了约60次袭击

在三天内，俄军对能源及石油天然气基础设施目标发动了约60次袭击。

据他介绍，“当前工作的重点是针对三个关键领域开展应急处置工作”。具体包括：

电力系统。政府任命第一副总理兼能源部长德尼·什米加尔负责统筹相关工作；

供热与供水、工程及交通基础设施。工作负责人为恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克；

电子通信。工作负责人为数字化转型部长奥克萨娜·费尔丘克。

什米加尔表示，将成立相应的工作组以进一步协调工作。

关于恢复工作，副总理指出：“在安全形势允许的任何地方，应急恢复工作都在持续进行。各工作组正加紧作业。但安全形势使工作变得更加困难。”

什米加尔对能源工作者表现出的坚韧和高度的专业精神表示感谢。

他强调，“俄罗斯的袭击强度已大幅增加。 自10月19日以来，敌军发动了约60次定点打击，导致能源及油气基础设施受损，特别是在罗夫诺州、沃伦州、赫梅利尼茨基州和文尼察州”。

此外，什米加尔还表示：“会议听取了关于基辅能源枢纽状况的报告。由于俄罗斯的袭击，能源基础设施遭受了严重破坏。 已与国家电力公司‘乌克兰能源’及配电系统运营商共同制定了一套综合措施，以提高电力系统的韧性并最大限度地减轻俄罗斯袭击的影响。”

此外，副总理指出：“还审议了首都热电厂的状况。各电厂负责人汇报了俄罗斯袭击造成的后果以及修复工作的进展。

并协调了必要的设备需求。”

什米加尔下达了任务，要求尽快从能源部的物资集散中心调配设备。

他通报称，“关键设施的防护工程仍在进行中。已就能源设施的额外保护措施及其资金保障达成一致”。

关于基辅及基辅州分布式发电的发展，什米加尔表示：“已下令在最短时间内加快工程进度，因为现有并网发电量不足以确保首都能源枢纽的能源稳定性。”

“我们将继续协调各方努力，以迅速修复受损的基础设施，并进一步增强乌克兰电力系统的韧性，”什米加尔表示。

第一副总理兼能源部长德尼·什米加尔在更新后的指挥部会议结束后，通过Facebook发布了这一消息。

俄罗斯一天内两架苏-30战斗机坠毁。

在俄罗斯加里宁格勒州，一架苏-30SM战斗机发生事故。两名飞行员均成功弹射逃生，但受了伤。

此前，一架图-95MS战略轰炸机在俄罗斯坠毁。

此外，一架米-8军用直升机在俄罗斯沃罗涅日州坠毁。

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