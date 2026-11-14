Rosyjskie drony zaatakowały obiekt Naftogazu w obwodzie poltawskim

W ciągu dnia 14 listopada rosyjskie drony przeprowadziły atak na jeden z obiektów Grupy „Naftogaz” w obwodzie poltawskim. W wyniku ataku wybuchł pożar.

Informację tę podał na Facebooku pełniący obowiązki prezesa zarządu NAK „Naftogaz Ukrainy” Siergiej Fedorenko.

„Dzisiaj w ciągu dnia Rosjanie zaatakowali dronami jeden z obiektów Grupy Naftogaz w obwodzie poltawskim. W wyniku uderzenia wybuchł rozległy pożar” – zaznaczył Fedorenko.

Według jego słów w momencie ataku personel przebywał w schronie.

Na miejscu działają wszystkie niezbędne służby. Straty i skala zniszczeń zostaną określone, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

Fedorenko podkreślił, że w tym tygodniu ataki na infrastrukturę „Naftogazu” mają miejsce praktycznie codziennie.

Wcześniej okupanci zaatakowali dronami rakietowymi obiekt Naftogazu w obwodzie dniepropetrowskim.

Rosjanie zaatakowali również obiekt wydobywczy gazu „Naftogazu” w obwodzie charkowskim.

W ciągu trzech dni Rosjanie przeprowadzili około 60 ataków na infrastrukturę energetyczną oraz naftowo-gazową.

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