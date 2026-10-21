Росіяни атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Харківщині
Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.
Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.
В. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко повідомив, що від початку 2026 року Росія атакувала об’єкти групи понад 400 разів — удвічі частіше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерело: Нафтогаз України
Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.
У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.
У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.