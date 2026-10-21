Росіяни атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Харківщині

0:00 / 0:00

Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.

Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.

В. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко повідомив, що від початку 2026 року Росія атакувала об’єкти групи понад 400 разів — удвічі частіше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Нафтогаз України

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у