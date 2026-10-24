На Харківщині російський дрон влучив у склад, спалахнула пожежа

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Увечері російський реактивний безпілотник вдарив по складській будівлі приватного підприємства в Безлюдівській громаді Харківської області. Дрон влучив у дах споруди, після чого на складі спалахнула пожежа.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучені підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. Рятувальники працюють в умовах загрози повторних атак.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

ЗСУ взяли в полон російського військового, якого відправили встановити триколор у тилу України.

Нагадаємо, за два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

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