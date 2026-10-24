В Харьковской области российский дрон попал в склад, вспыхнул пожар

Вечером российский реактивный беспилотник нанес удар по складскому зданию частного предприятия в Безлюдовской общине Харьковской области. Дрон попал в крышу здания, после чего на складе вспыхнул пожар.

К ликвидации последствий вражеского удара привлечены подразделения ГСЧС и местная пожарная команда. Спасатели работают в условиях угрозы повторных атак.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ВСУ взяли в плен российского военного, которого отправили устанавливать триколор в тылу Украины.

Напомним, за два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен еще 13.

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Командующий Группировкой войск «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что уже в ближайшее время Украина может добиться новых успехов на фронте. По его словам, по своим масштабам и результатам они могут быть сопоставимы с операцией «Вивальди».

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