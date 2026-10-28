В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии

В Днепре в результате российского удара по промышленному предприятию возник пожар.

«Враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре. Возник пожар», — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.

Харьков, Запорожье, Винница и Полтава — под ударами оказались магазины «Эпицентр».

«Roshen» подтвердила российский удар по производственному комплексу в Виннице.

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

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