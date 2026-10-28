В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии
В Днепре в результате российского удара по промышленному предприятию возник пожар.
«Враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре. Возник пожар», — говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет.
Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.
Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.
Харьков, Запорожье, Винница и Полтава — под ударами оказались магазины «Эпицентр».
«Roshen» подтвердила российский удар по производственному комплексу в Виннице.
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.