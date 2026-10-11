Російський дрон убив водія вантажівки агропідприємства на Харківщині

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У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Телеграмі.

«За даними слідства, 11 жовтня близько 10:20 російські військові завдали удару БпЛА типу «Молнія» неподалік села Чорноглазівка Богодухівського району», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок влучання загорівся вантажний автомобіль сільськогосподарського підприємства. Водій вантажівки загинув. Ще один чоловік постраждав.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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