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На російському військовому аеродромі «Ахтубінськ» 29 жовтня 2026 року вибухнув винищувач Су-57. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що це сталося під час запуску двигунів. Вартість бойового літака оцінюється приблизно у 150 млн доларів.

Су-57 оснащений авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1. Одна з причин, через які двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування, — пальне неналежної якості.

У межах виконання державного контракту на виробництво багатоцільових винищувачів Су-57 ТОВ «РН-Аэро» постачає авіаційне паливо для ПАТ «Объединенная авиастроительная корпорация», яка перебуває під санкціями США, Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та України.

Мова йде про паливо Jet A-1, яке є аналогом російсько-радянського авіаційного палива ТС-1 та РТ для газотурбінних авіаційних двигунів. Пальне Jet A-1 повністю сумісне та придатне для використання на російських літаках МіГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М і Ту-95МС.

Також Jet A-1 може використовуватися для заправки реактивних ударних БпЛА «Герань-4» та «Герань-5» із турбореактивними двигунами типу Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) або їхніми російськими копіями ТРД-2000.

Джерело: ГУР МО

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