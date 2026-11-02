Генштаб повідомив про рекордні втрати російських військ у 2026 році

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За минулу добу, 1 листопада, українські захисники знищили 2 500 російських окупантів. Це найбільший добовий показник втрат особового складу армії РФ від початку 2026 року, за даними Генерального штабу ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 2 листопада втратила:

особового складу – близько 1 592 770 (+2 500) осіб;

танків – 12 452 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 629 (+7) од.;

артилерійських систем – 51 801 (+46) од.;

РСЗВ – 2 251 (+2) од.;

засобів ППО – 1 731 (+1) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 063 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 592 541 (+936) од.;

крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 169 110 (+371) од.;

спеціальної техніки – 4 863 (+2) од.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, російські окупанти активізували штурми та застосування техніки на півночі Харківщини.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

У жовтні 2026 року російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військовослужбовців, що стало найвищим місячним показником від початку повномасштабного вторгнення. Це як 9 парадів на Червоній площі, 200 вагонів метро або населення Чукотки.

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