У Росії заявили про кібератаку на застосунок МНС — NDTV World

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії, держави-агресора, заявило про масовану кібератаку на свій мобільний застосунок для попередження про атаки дронів та інші загрози. За твердженням відомства, зловмисники отримали можливість надсилати населенню неправдиву інформацію.

Заява російського відомства

У повідомленні російського МНС у Telegram зазначили, що фахівці працюють над усуненням проблеми. Про інцидент повідомляє NDTV World.

Заява російського відомства з’явилася через кілька годин після повідомлень України про ймовірне втручання в роботу застосунку «Повітряна тривога». У ньому з’явилися неправдиві попередження про радіаційну загрозу.

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Повідомлення України

Повітряні сили України та Центр протидії дезінформації повідомили, що застосунок, імовірно, зазнав ворожого втручання. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив AFP факт злому застосунку.

Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI у дописі в X назвав Росію відповідальною за злом. Водночас окремий застосунок, що стосується Києва, продовжив працювати нормально, повідомила київська міська влада.

Пауза в боях

Кібератаки сталися після завершення найдовшого перемир’я від початку війни Росії проти України, обмеженого східною частиною Херсонщини. За даними видання, пауза в боях дала змогу провести гуманітарну місію в тимчасово окупованому Росією місті Олешки Херсонської області України.

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