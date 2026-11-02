俄罗斯称紧急情况部应用程序遭网络攻击——NDTV World

作为侵略国的俄罗斯紧急情况部表示，其用于预警无人机袭击及其他威胁的移动应用程序遭到大规模网络攻击。该部门称，攻击者获得了向民众发送虚假信息的能力。

俄罗斯部门的声明

俄罗斯紧急情况部在Telegram发布的消息中称，专家正在努力解决这一问题。NDTV World报道了这一事件。

俄罗斯部门的声明是在乌克兰通报“空中警报”应用程序可能受到干扰数小时后发布的。该应用中出现了有关辐射威胁的虚假警报。

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乌克兰的通报

乌克兰空军和反虚假信息中心表示，该应用程序可能遭到敌对干预。空军发言人尤里·伊格纳特向法新社证实了该应用程序遭入侵一事。

战略传播中心SPRAVDI在X平台的一则帖文中称，俄罗斯应对这次入侵负责。与此同时，基辅市政府表示，一款涉及基辅的独立应用程序仍在正常运行。

战斗暂停

网络攻击发生在自俄罗斯对乌克兰发动战争以来持续时间最长的停火结束后，该停火仅限于赫尔松州东部地区。据该媒体报道，战斗暂停使得在人口暂被俄罗斯占领的乌克兰赫尔松州奥列什基市开展人道主义任务成为可能。

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