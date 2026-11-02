乌克兰军人第三次利用SkyFall公司的StarGate无人机系统，将一名受伤的战友从战场上撤离。

此次获救的是54岁的安德烈，代号“顿巴斯”，他失去了一只脚，并等待了57天才得以撤离。

此次行动由CODE 9.2分队的战士们执行。无人机飞行了约15公里，抵达了距离俄乌边境仅两公里的士兵所在位置。

借助StarGate系统，这名守卫者得以从危险区域被成功撤离。目前他正在医院接受必要的医疗救治。

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这是开发者所知的第三次利用StarGate成功从战场撤离伤员的案例。

来源：CODE 9.2分队，SkyFall

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料与能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。

需要指出的是，乌克兰国防军于10月2日及10月3日凌晨对俄罗斯占领军的一系列重要目标实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存、准备和发射基地、指挥所、河流渡口以及维修基地。

自9月29日晚起，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的重要军事设施发动了打击。据乌克兰武装部队总参谋部通报，被击中的目标包括无人机仓库、指挥观察哨以及敌方的后勤保障设施。

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