米罗什卡是第107航空联队F-16战机的资深维护技师，他最初的梦想是成为一名战斗机飞行员。

然而，在2022年保卫哈尔科夫的战斗中，他遭受了减压病。由于存在危险过载的风险，医生不建议他驾驶战斗机。

尽管如此，这位军人并未放弃在战斗航空领域的工作。他完成了F-16技术员培训课程，成为乌克兰首批F-16飞机机械师之一。回到家乡后，他几乎立即投入了作战工作。

如今，米罗什卡负责确保每架战斗机在每次出动前的技术状态。他日夜检查战机，并为执行作战任务的飞行员们牵挂不已。

对一名技师而言，最大的奖励就是任务圆满完成，飞行员平安归来。而飞行员在降落后说的“没问题”这句话，意味着工作已100%完成。

来源：ArmyInform，第107航空联队

乌克兰军人第三次利用SkyFall公司的StarGate无人机系统，将一名受伤战友从战场上撤离。

自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年10月30日，俄军总战损人数约为1 586 500人。

需要指出的是，10月19日及10月20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修部队、后勤物资仓库以及兵力集结点均遭到打击。

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