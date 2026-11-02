Miroshka, starszy technik ds. eksploatacji samolotów F-16 w 107. skrzydle lotniczym, początkowo marzył o zostaniu pilotem myśliwca.

Jednak podczas obrony Charkowa w 2022 roku doznał urazu barotraumy. Ze względu na ryzyko niebezpiecznych przeciążeń lekarze odradzili mu latanie na myśliwcach.

Mimo to żołnierz nie zrezygnował z pracy w lotnictwie bojowym. Ukończył kursy przygotowujące do pracy jako technik samolotów F-16, aby stać się jednym z pierwszych mechaników tych samolotów na Ukrainie. Po powrocie do domu niemal natychmiast włączył się do działań bojowych.

Obecnie Miroshka odpowiada za gotowość techniczną myśliwców przed każdym lotem. Sprawdza samoloty w dzień i w nocy oraz martwi się o pilotów wyruszających na misje bojowe.

Największą nagrodą dla technika jest pomyślne wykonanie zadania i bezpieczny powrót pilota. A słowa pilota „Bez zastrzeżeń” po lądowaniu oznaczają, że praca została wykonana w 100%.

Źródło: ArmiaInform, 107. Skrzydło Lotnicze

Ukraińskie siły zbrojne po raz trzeci ewakuowały rannego kolegę z pola walki za pomocą systemu bezzałogowego StarGate firmy SkyFall.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

Przypomnijmy, że 19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.

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