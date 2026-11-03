W rosyjskich centrach handlowych obserwuje się dalszy spadek liczby najemców: sieci odzieżowe, sklepy z elektroniką i artykułami gospodarstwa domowego masowo zamykają swoje placówki.

Według wyników za rok 2026 udział pustostanów w centrach handlowych w Moskwie może osiągnąć 12,2%, wzrastając w ciągu roku o 2,5 punktu procentowego, przy czym wzrost tego wskaźnika odnotowuje się już trzeci kwartał z rzędu. Według danych analityków CORE.XP w największych centrach handlowych stolicy Rosji poziom wolnych powierzchni wzrósł do 7,5%, a w obiektach regionalnych – do 5,4%.

Zgodnie z obliczeniami firmy „Magazin magazynów”, w okresie od lipca 2025 r. do czerwca 2026 r. w wysokiej klasy moskiewskich centrach handlowych zaprzestało działalności 2,3 tysiąca obiektów handlowych. Otwarcie nowych punktów zrekompensowało jedynie 80% zamkniętych pod względem liczby oraz 75% pod względem zajmowanej powierzchni. Wśród detalistów redukujących swoje sieci znalazły się takie firmy jak Gloria Jeans, która zaplanowała zamknięcie około 150 sklepów w 2026 roku, O’Stin, Zolla, Zenden oraz Concept Group.

Źródło: „Kommersant”.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

Czytaj nas na