Policja Narodowa Ukrainy opublikowała nagranie z kamery nasobnej policjanta, które według strony ukraińskiej zarejestrowało okres między dwoma rosyjskimi uderzeniami w wieś Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim. Według Ukrainy w wyniku ataku Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — zginęło co najmniej 40 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że pod gruzami może nadal znajdować się ponad 30 osób.

Jak informuje BBC News, nagranie zostało wykonane przez kamerę jednego z poległych policjantów. Na ujęciach widać znaczne zniszczenia po pierwszym uderzeniu, a mieszkańcy wsi kierują się do podziemnego schronu. Wojskowy ostrzega policjantów przez radio o wystrzeleniu nowych kierowanych bomb lotniczych w kierunku Komyszuwachy.

Uderzenie w schron

Jeden z policjantów wzywa ludzi, by jak najszybciej weszli do schronu znajdującego się co najmniej dwa piętra pod ziemią. Kilka sekund po tym, jak ludzie schodzą do środka, słychać eksplozję, widać płomienie, a nagranie się urywa.

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Według informacji Ukrainy schron znajdował się przy miejscowej szkole, gdzie wydawano pomoc humanitarną. Zełenski oświadczył, że Rosjanie najpierw uderzyli w ludzi, którzy przyszli po pomoc, a następnie w ratowników i policjantów, którzy przybyli na miejsce.

Dziewięć bomb lotniczych i prace poszukiwawcze

Według Zełenskiego rosyjskie wojska zrzuciły na wieś dziewięć bomb lotniczych, z których niektóre ważyły 3 000 kg. Operacja poszukiwawcza trwała trzeci dzień. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała nagranie wielkiego leja pozostawionego po uderzeniu, które całkowicie zniszczyło schron.

BBC Verify potwierdziło, że nagranie z kamery nasobnej wykonano w tym samym miejscu, w którym Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych udokumentowała skutki ataku. Rosyjskie wojsko publicznie nie skomentowało doniesień o uderzeniu.

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