Поліція оприлюднила відео повторного удару РФ по Комишувасі — BBC News

Національна поліція України оприлюднила відео з бодікамери поліцейського, яке, за даними української сторони, зафіксувало проміжок між двома російськими ударами по селу Комишуваха в Запорізькій області. За даними України, внаслідок атаки Російської Федерації — держави-агресора — загинули щонайменше 40 людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами.

Як повідомляє BBC News, запис зробила камера одного із загиблих поліцейських. На кадрах видно значні руйнування після першого удару, а жителі села прямують до підземного укриття. Військовий по радіозв'язку попереджає поліцейських про запуск нових керованих авіабомб у напрямку Комишувахи.

Удар по укриттю

Один із поліцейських закликає людей якнайшвидше зайти в укриття, розташоване щонайменше на два поверхи під землею. За кілька секунд після того, як люди спускаються всередину, чути вибух, видно полум'я, а запис обривається.

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За інформацією України, укриття було біля місцевої школи, де видавали гуманітарну допомогу. Зеленський заявив, що спершу росіяни вдарили по людях, які прийшли по допомогу, а потім — по рятувальниках і поліцейських, що прибули на місце.

Дев'ять авіабомб і пошукові роботи

За словами Зеленського, російські війська скинули на село дев'ять авіабомб, деякі з яких важили 3 000 кг. Пошукова операція тривала третій день. Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала відео великої вирви, що залишилася після удару, який повністю зруйнував укриття.

BBC Verify підтвердила, що відео з бодікамери зняли в тому самому місці, де ДСНС фіксувала наслідки атаки. Російські військові публічно не коментували повідомлення про удар.

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