путіна закликали конфіскувати російські активи компанії Coca-Cola

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Алтайська компанія «Бочкарі», яка належить депутату законодавчих зборів Алтайського краю від партії «єдина росія» Вадиму Смагіну, звернулася до володимира путіна з проханням передати їй у тимчасове управління компанії АТ «Мултон» та ТОВ «Мултон партнерс».

Ці підприємства, вартість яких оцінюють майже у 245 мільярдів рублів (близько 3,01 млрд доларів) до 2022 року займалися розливом напоїв бренду Coca-Cola в рф та наразі випускають продукцію під брендами «Добрый», Rich та іншими.

Автори звернення обґрунтовують прохання тим, що глобальна корпорація Coca-Cola надає підтримку Україні та фінансує міжнародні турніри, до яких не допускають російських спортсменів. У разі ухвалення позитивного рішення заявник обіцяє спрямовувати кошти на інвестиції в окуповані території України та фінансування благодійних програм.

Джерело: «Коммерсантъ».

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