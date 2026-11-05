Путина призвали конфисковать российские активы компании Coca-Cola

Алтайская компания «Бочкари», принадлежащая депутату Законодательного собрания Алтайского края от партии «Единая Россия» Вадиму Смагину, обратилась к Владимиру Путину с просьбой передать ей во временное управление компании АО «Мултон» и ООО «Мултон Партнерс».

Эти предприятия, стоимость которых оценивается почти в 245 миллиардов рублей (около 3,01 млрд долларов), до 2022 года занимались розливом напитков бренда Coca-Cola в РФ и в настоящее время выпускают продукцию под брендами «Добрый», Rich и другими.

Авторы обращения обосновывают свою просьбу тем, что глобальная корпорация Coca-Cola оказывает поддержку Украине и финансирует международные турниры, к участию в которых не допускаются российские спортсмены. В случае принятия положительного решения заявитель обещает направлять средства на инвестиции в оккупированные территории Украины и финансирование благотворительных программ.

Источник: «Коммерсантъ».

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