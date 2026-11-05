Altajska firma „Boczkari”, należąca do Vadima Smagina, deputowanego do zgromadzenia ustawodawczego obwodu altajskiego z ramienia partii „Jedna Rosja”, zwróciła się do Władimira Putina z prośbą o przekazanie jej do tymczasowego zarządzania spółek SA „Multon” oraz Sp. z o.o. „Multon Partners”.

Przedsiębiorstwa te, których wartość szacuje się na prawie 245 miliardów rubli (około 3,01 mld dolarów), do 2022 roku zajmowały się rozlewem napojów marki Coca-Cola w Federacji Rosyjskiej, a obecnie produkują wyroby pod markami „Dobryj”, Rich i innymi.

Autorzy apelu uzasadniają swoją prośbę tym, że globalna korporacja Coca-Cola wspiera Ukrainę i finansuje międzynarodowe turnieje, do których nie dopuszcza się rosyjskich sportowców. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskodawca obiecuje przeznaczyć środki na inwestycje na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz na finansowanie programów charytatywnych.

Źródło: „Kommersant”.

Władze rosyjskie znacznie zwiększyły sprzedaż mienia skonfiskowanego obywatelom i firmom, aby zmniejszyć deficyt budżetowy, który rośnie w związku z wojną. Od stycznia do listopada 2026 r. wpływy ze sprzedaży tego mienia wyniosły około 4,6 mld dolarów. To ponad czterokrotnie więcej niż w całym 2025 r., kiedy udało się uzyskać około 1,1 mld dolarów.

Rosyjscy miliarderzy przekazali do budżetu Federacji Rosyjskiej ponad 5,6 mld dolarów — podaje agencja Reuters.

Dyktator Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod „tymczasowe zarządzanie” spółki akcyjnej „Aktywa Przemysłowe” 100% udziałów w czterech rosyjskich przedsiębiorstwach należących do japońskiej grupy Japan Tobacco International (JTI),

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