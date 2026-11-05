Російська влада продала конфісковане майно на майже $5 млрд, щоб покрити дефіцит бюджету

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Російська влада значно збільшила продажі майна, конфіскованого у громадян і компаній, щоб скоротити дефіцит бюджету, який зростає на тлі війни. Із січня до листопада 2026 року виторг від продажу такого майна становив близько $4,6 млрд. Це більш ніж у чотири рази перевищує показник за весь 2025 рік, коли вдалося отримати приблизно $1,1 млрд.

Такі дані заступниця директора департаменту регулювання майнових відносин Мінфіну РФ Катерина Мілехіна навела під час наради в Раді Федерації, пише «Парламентська газета». За її словами, усі отримані кошти спрямували на фінансування «пріоритетних завдань, поставлених президентом».

Найчастіше майно конфіскують у людей, яких звинувачують у корупційних та економічних злочинах або легалізації незаконних доходів. Крім того, активи вилучають у межах справ про фінансування тероризму й екстремізму. Водночас у Раді Федерації обговорили заходи, які мають спростити процедуру продажу конфіскованого майна.

Перший заступник голови комітету верхньої палати парламенту з економічної політики Ігор Трєсков нагадав, що раніше ухвалили закон, який дозволяє продавати конфісковану заміську нерухомість. Наразі до торгів готують понад 1100 таких об’єктів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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