Российские власти значительно увеличили объем продаж имущества, конфискованного у граждан и компаний, чтобы сократить дефицит бюджета, который растет на фоне войны. С января по ноябрь 2026 года выручка от продажи такого имущества составила около $4,6 млрд. Это более чем в четыре раза превышает показатель за весь 2025 год, когда удалось получить примерно $1,1 млрд.

Такие данные привела заместитель директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина РФ Екатерина Милехина во время совещания в Совете Федерации, пишет «Парламентская газета». По её словам, все полученные средства были направлены на финансирование «приоритетных задач, поставленных президентом».

Чаще всего имущество конфискуют у людей, которых обвиняют в коррупционных и экономических преступлениях или легализации незаконных доходов. Кроме того, активы изымают в рамках дел о финансировании терроризма и экстремизма. В то же время в Совете Федерации обсудили меры, которые должны упростить процедуру продажи конфискованного имущества.

Первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по экономической политике Игорь Тресков напомнил, что ранее был принят закон, разрешающий продажу конфискованной загородной недвижимости. В настоящее время к торгам готовятся более 1100 таких объектов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Российские миллиардеры пожертвовали в бюджет РФ более $5,6 млрд, — Reuters.

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