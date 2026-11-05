Władze rosyjskie znacznie zwiększyły sprzedaż mienia skonfiskowanego obywatelom i przedsiębiorstwom, aby zmniejszyć deficyt budżetowy, który rośnie w związku z wojną. Od stycznia do listopada 2026 r. wpływy ze sprzedaży tego mienia wyniosły około 4,6 mld dolarów. To ponad czterokrotnie więcej niż w całym 2025 r., kiedy udało się uzyskać około 1,1 mld dolarów.

Dane te podała zastępczyni dyrektora departamentu regulacji stosunków majątkowych Ministerstwa Finansów RF Katerina Milechina podczas posiedzenia w Radzie Federacji, jak podaje „Gazeta Parlamentarna”. Według niej wszystkie uzyskane środki przeznaczono na sfinansowanie „priorytetowych zadań wyznaczonych przez prezydenta”.

Najczęściej mienie konfiskuje się osobom oskarżonym o przestępstwa korupcyjne i gospodarcze lub pranie brudnych pieniędzy. Ponadto aktywa są wycofywane w ramach spraw dotyczących finansowania terroryzmu i ekstremizmu. Jednocześnie w Radzie Federacji omówiono środki, które mają uprościć procedurę sprzedaży skonfiskowanego mienia.

Pierwszy zastępca przewodniczącego komisji ds. polityki gospodarczej izby wyższej parlamentu, Igor Treskow, przypomniał, że wcześniej uchwalono ustawę zezwalającą na sprzedaż skonfiskowanych nieruchomości podmiejskich. Obecnie do sprzedaży przygotowuje się ponad 1100 takich obiektów.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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