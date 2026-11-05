隶属于“统一俄罗斯”党、阿尔泰边疆区立法会议议员瓦迪姆·斯马金旗下的阿尔泰公司“博奇卡里”， 已致函弗拉基米尔·普京，请求将其暂时接管“穆尔顿”股份公司和“穆尔顿合作伙伴”有限责任公司。

这些企业的估值接近2450亿卢布（约合30.1亿美元），此前一直负责在俄罗斯联邦境内灌装可口可乐品牌的饮料，目前则以“多布里”（Dobry）、 Rich等品牌生产产品。

请愿书的起草者解释称，全球性企业可口可乐公司一直支持乌克兰，并资助那些不允许俄罗斯运动员参加的国际赛事。 若申请获得批准，申请人承诺将资金用于投资乌克兰被占领土以及资助慈善项目。

来源：《商业日报》。

为弥补因战争而不断扩大的预算赤字，俄罗斯当局大幅增加了对从公民和公司没收的财产的出售。 2026年1月至11月，此类资产的销售收入约为46亿美元。这一数字是2025年全年收入（约11亿美元）的四倍多。

据路透社报道，俄罗斯亿万富翁向俄罗斯联邦预算捐赠了超过56亿美元。

独裁者弗拉基米尔·普京签署了一项法令，将日本烟草国际集团（JTI）旗下四家俄罗斯企业的100%股权移交“工业资产”股份公司“临时管理”，

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