Национальная полиция Украины опубликовала видео с бодикамеры полицейского, которое, по данным украинской стороны, зафиксировало промежуток между двумя российскими ударами по селу Комышуваха в Запорожской области. По данным Украины, в результате атаки Российской Федерации — государства-агрессора — погибли по меньшей мере 40 человек. Президент Владимир Зеленский заявил, что под завалами могут оставаться еще более 30 человек.

Как сообщает BBC News, запись была сделана камерой одного из погибших полицейских. На кадрах видны значительные разрушения после первого удара, а жители села направляются к подземному укрытию. Военный по радиосвязи предупреждает полицейских о запуске новых управляемых авиационных бомб в направлении Комышувахи.

Удар по укрытию

Один из полицейских призывает людей как можно быстрее зайти в укрытие, расположенное как минимум на два этажа под землей. Через несколько секунд после того, как люди спускаются внутрь, слышен взрыв, видно пламя, и запись обрывается.

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По информации Украины, укрытие находилось возле местной школы, где выдавали гуманитарную помощь. Зеленский заявил, что россияне сначала ударили по людям, пришедшим за помощью, а затем — по спасателям и полицейским, прибывшим на место.

Девять авиабомб и поисковые работы

По словам Зеленского, российские войска сбросили на село девять авиабомб, некоторые из которых весили 3 000 кг. Поисковая операция продолжалась третий день. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео большой воронки, оставшейся после удара, который полностью разрушил укрытие.

BBC Verify подтвердило, что видео с бодикамеры было снято в том же месте, где Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зафиксировала последствия атаки. Российские военные публично не комментировали сообщения об ударе.

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