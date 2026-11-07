Видео: Зеленский сообщил об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Таким образом, по его мнению, Москва готовится к трехсторонним переговорам, запуская баллистические ракеты по украинской критической инфраструктуре.

«Атака была

комбинированной: в целом россияне применили 172 дрона и 36 баллистических ракет, и все ракеты были нацелены на Киев и область. Главная цель удара — снова энергетика. В столице сложная ситуация с поставками электричества, воды и тепла. Повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад. В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Помимо Киева, ударам подверглись еще двенадцать регионов. Девять человек пострадали, среди них один ребенок», — сообщил президент.

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Он добавил, что когда Россия пытается ввергнуть Киев — многомиллионный город — и всю страну в блэкаут, наши партнеры не могут оставлять Украину в одиночестве.

«Мы рассчитываем на усиление двусторонней поддержки со стороны Америки. Мы рассчитываем на повышение внимания к Украине со стороны Конгресса США. Потому что Россия постоянно увеличивает количество своих ударов. Важно, чтобы поддержка Украины оставалась в числе приоритетов американской политики. Рассчитываем на единство обеих партий в вопросах безопасности, поддержки Украины, осуждения российской агрессии и усиления санкционного давления на Путина. Решительность и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира», — сказал Зеленский.

Напомним, что 7 ноября российские террористы нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасателям удалось быстро его потушить.

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