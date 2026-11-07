视频：泽连斯基通报俄军袭击了连接利沃夫和赫梅利尼茨基核电站与基辅的变电站

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅州发动的大规模袭击中，连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅及乌克兰中部地区的变电站遭到了打击。 因此，他认为，莫斯科正通过向乌克兰关键基础设施发射弹道导弹，为三方谈判做准备。

“这是一次

联合袭击，俄罗斯共动用了172架无人机和36枚弹道导弹，所有导弹均瞄准了基辅及周边地区。 此次袭击的主要目标仍是能源设施。首都的电力、供水和供热供应面临严峻局面。多栋居民楼受损，北桥遭到破坏，一所幼儿园部分被毁。 在基辅州，连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅及乌克兰中部地区的变电站遭到袭击。 文尼察州、日托米尔州、里夫内州、哈尔科夫州和第聂伯罗州也有变电站受损。除基辅外，另有十二个地区遭到袭击。九人受伤，其中包括一名儿童，”总统表示。

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他补充道，当俄罗斯试图将拥有数百万人口的基辅乃至整个国家推向大面积停电时，我们的合作伙伴绝不能让乌克兰孤军奋战。

“我们期待美国加大双边支持力度。我们期待美国国会对乌克兰给予更多关注。因为俄罗斯正在不断增加袭击次数。重要的是，对乌克兰的支持必须始终是美国政策的优先事项之一。 我们期待两党在安全问题、支持乌克兰、谴责俄罗斯侵略以及加强对普京的制裁压力方面保持团结。美国在支持乌克兰方面的坚定和一贯立场，对于推动和平进程具有重大意义，”泽连斯基表示。

需要指出的是，11月7日，俄罗斯恐怖分子曾用巡航导弹袭击了基辅的北桥。

从11月6日晚开始，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克和沃罗涅日州发射的。

11月7日，由于俄罗斯对基辅州的恐怖袭击，一处基础设施发生火灾。救援人员迅速将其扑灭。

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